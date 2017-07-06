57% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون نشر منظومة “ثاد” الأمريكية [07/يوليو/2017] سول - سبأ:





أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن نسبة التأييد لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم “ثاد” في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تقترب من 60%.











وجاء في الاستطلاع الذي أجرته وكالة /جالوب / المتخصصة في الاستطلاعات على 1004 أشخاص في الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري أن نسبة التأييد والمعارضة لنشر منظومة “ثاد” بلغ 57% و27% على التوالي.











ومقارنة مع الاستطلاع الذي أجرته /جالوب/ في منتصف شهر يونيو الماضي الذي جرت فيه محادثات القمة بين الرئيس “مون جيه-إن” ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ارتفعت نسبة التأييد بمقدار 4 نقاط مئوية فيما تراجعت نسبة الرفض بمقدار 5 نقاط مئوية.











وتأتي ارتفاع نسبة التأييد للمنظومة الأمريكية متوافقة مع الأحداث الأخيرة وخاصة بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عابر للقارات.











وكانت نسبة التأييد والمعارضة لنشر منظومة “ثاد” في الاستطلاع الذي أجري في يونيو الماضي قد بلغتا 53% و32% على التوالي.

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