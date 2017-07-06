استكمال الاستعدادات لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بذمار [07/يوليو/2017] ذمار - سبأ:

أنهت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة ذمار، اليوم، كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادتين العامتين الأساسية والثانوية التي ستبدأ غدا السبت.



وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم رئيس اللجنة أحمد علي الوشلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جميع اللجان المساعدة استكملت ترتيباتها الفنية والإدارية، وأن جميع المهام الامتحانية تسير وفق الخطة المزمنة.



وأكد جاهزية المراكز الامتحانية وتوجه رؤساء المراكز إلى مقرات أعمالهم في عموم مديريات المحافظة.



ولفت الوشلي إلى أن قرابة 8 آلاف من رؤساء اللجان والملاحظين واللجان المساعدة واللجان الأمنية يشاركون في تنفيذ العملية الامتحانية.



من جانبه أشار مدير الإعلام التربوي بمكتب التربية والتعليم محمد علي الميثالي إلى أن عدد المراكز الامتحانية بالمحافظة بلغ 270 مركزا، منها 206 مراكز للشهادة العامة الأساسية و64 مركزا للشهادة العامة الثانوية.



وبيّن أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة الأساسية 22 ألفا و751 طالبا، منهم 7 آلاف و996 طالبة، فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات للشهادة العامة الثانوية 14 ألفا و517 طالبا، منهم 4 آلاف و624 طالبة.

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