ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يوليو - 2017 الساعة 11:25:29ص
مصدر بالخارجية يستهجن افتراءات وسائل إعلام العدوان باقتحام السفارة السودانية
استهجن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية افتراءات وكذب وسائل الإعلام التابعة للعدوان السعودي الأمريكي وادعاءاتها بحدوث اقتحام لمبنى السفارة السودانية بالعاصمة صنعاء.
57% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون نشر منظومة “ثاد” الأمريكية
ظهر استطلاع للرأي نشر اليوم أن نسبة التأييد لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم “ثاد” في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تقترب من 60%.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1004 ) بقيمة 169 ملياراً و 979 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
مقتل 28 سجينا خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك
اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بأمانة العاصمة تعقد اجتماعها الأول
فشل مفاوضات إنهاء الأزمة القبرصية
استكمال الاستعدادات لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استكمال الاستعدادات لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية بذمار
[07/يوليو/2017] ذمار - سبأ:
أنهت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة ذمار، اليوم، كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادتين العامتين الأساسية والثانوية التي ستبدأ غدا السبت.

وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم رئيس اللجنة أحمد علي الوشلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جميع اللجان المساعدة استكملت ترتيباتها الفنية والإدارية، وأن جميع المهام الامتحانية تسير وفق الخطة المزمنة.

وأكد جاهزية المراكز الامتحانية وتوجه رؤساء المراكز إلى مقرات أعمالهم في عموم مديريات المحافظة.

ولفت الوشلي إلى أن قرابة 8 آلاف من رؤساء اللجان والملاحظين واللجان المساعدة واللجان الأمنية يشاركون في تنفيذ العملية الامتحانية.

من جانبه أشار مدير الإعلام التربوي بمكتب التربية والتعليم محمد علي الميثالي إلى أن عدد المراكز الامتحانية بالمحافظة بلغ 270 مركزا، منها 206 مراكز للشهادة العامة الأساسية و64 مركزا للشهادة العامة الثانوية.

وبيّن أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة الأساسية 22 ألفا و751 طالبا، منهم 7 آلاف و996 طالبة، فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات للشهادة العامة الثانوية 14 ألفا و517 طالبا، منهم 4 آلاف و624 طالبة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
اللجنة الفنية التنفيذية للإغاثة والشئون الإنسانية بأمانة العاصمة تعقد اجتماعها الأول
81 ألف طالب وطالبة بأمانة العاصمة يبدؤون امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية غدا السبت
وفاة ثلاث فتيات جراء سيول الأمطار بالحيمة الخارجية بصنعاء
إستهداف تجمعات للجيش السعودي في نجران وعسير
صد محاولة زحف مرتزقة العدوان شمال يختل بتعز
فرعية الإمتحانات بصنعاء تقر رؤساء المراكز الإمتحانية بالمديريات
دخول محطة الكورنيش الكهربائية بالحديدة إلى الخدمة
لجنة متابعة لقاء العاشر من رمضان لحكماء اليمن تعقد اجتماعها الثاني
انعقاد اللقاء التشاوري الأول لقيادة مصلحة الجمارك ومراكز الرقابة الجمركية
كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه الخربة بمحافظة البيضاء
العدوان السعودي على اليمن
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
إستشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز (مصحح)
[06/يوليو/2017]
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by