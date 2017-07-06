81 ألف طالب وطالبة بأمانة العاصمة يبدؤون امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية غدا السبت [07/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



يتوجه نحو 81 ألف طالب وطالبة وآلاف الطلاب النازحين في أمانة العاصمة غدا السبت لأداء امتحانات الشهادتين العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م.







وقال رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد عبدالله الفضلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطلاب موزعين على 107 مراكز امتحانية للشهادة الأساسية و87 مركز امتحاني للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي في مديريات العاصمة العشر.







وأوضح أن سبعة آلاف و145 معلماً ومعلمة وكادر تربوي سيراقبون ويشرفون على الامتحانات، وأن اللجان الفرعية والمناطق التعليمية استكملت كافة الترتيبات والاستعدادات لأداء الامتحانات التي تبدأ غدا السبت للشهادة الثانوية وبعد غد الأحد للشهادة الأساسية.







وأشار الفضلي إلى أن المكتب عمل جاهدا على توفير الظروف والأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تأدية امتحاناتهم بالشكل المطلوب واستكمال نجاح العملية التعليمية للعام الدراسي 2016 ـ 2017م رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الوطن جراء استمرار العدوان السعودي الغاشم منذ عامين وثلاثة أشهر.







واعتبر نجاح الاختبارات واستكمال العملية التعليمية للعام الثالث التوالي في ظل عدوان غاشم وحصار جائر انتصار لليمن وأبنائه وتجسيداً لأعلى درجات الصمود والتحدي ضد العدوان وإثباتاً بأن الشعب اليمني لن يخضع وأن حياته مستمرة متجاوزا كل الظروف والتحديات الجسام.







ودعا مدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة الطلاب والطالبات إلى مزيد من الجد والاجتهاد بما يضمن تفوقهم وحصد المراتب العليا، منوهاً بدور قيادة وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بالأمانة في تقديم التسهيلات لإجراء الامتحانات في الموعد المحدد.

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