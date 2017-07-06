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إستهداف تجمعات للجيش السعودي في نجران وعسير
[06/يوليو/2017] نجران - سبأ :
إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي في عدد من المواقع بنجران وعسير.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعا للجيش السعودي في موقع العش بنجران .
وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهداف تجمعات الجيش السعودي في موقع المخروق الكبير بنجران، محققا إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات الجيش السعودي شرق مركز المسيال بعسير .. مبينا أنه تم قنص جندي سعودي في موقع كرس جوبح بجيزان.
سبأ