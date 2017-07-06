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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 10:03:27م
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دخول محطة الكورنيش الكهربائية بالحديدة إلى الخدمة
[06/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

دخلت محطة الكورنيش بمدينة الحديدة اليوم الخدمة بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أعوام.

وأوضح مدير كهرباء منطقة الحديدة جماعي سالم كليب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المحطة دخلت الخدمة من خلال مولد بقدرة 2 ميجاوات بعد إجراء الصيانة لها.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل مولد آخر في المحطة خلال اليومين القادمين وربطه أيضا بالشبكة الكهربائية في إطار خطة قيادة المحافظة لإعادة التيار الكهربائي للمحافظة لتخفيف معاناة المواطنين خصوصا في فصل الصيف.

فيما أشار المهندسان فتحي محمد حسن ومنير أحمد مقبل إلى أن أعمال الصيانة شملت التشييك على كافة مكونات المولد إضافة إلى الشبكة الداخلية التي تربط المولد بطبلونات التحكم وإصلاح وتغيير الأجزاء التالفة.
سبأ
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