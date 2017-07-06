لجنة متابعة لقاء العاشر من رمضان لحكماء اليمن تعقد اجتماعها الثاني [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



عقدت لجنة متابعة لقاء العاشر من رمضان لحكماء وعقلاء اليمن اجتماعها الثاني اليوم بصنعاء بحضور أعضائها من كافة القوى الوطنية والاجتماعية والعلماء والقضاة والمشائخ من مختلف مناطق اليمن.



حيث استمعت اللجنة إلى نتائج ما توصلت إليه لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية برئاسة الشيخ مجاهد القهالي.



وتم الاتفاق على أن يرأس لجان متابعة المقررات الشيخ عبدالسلام صالح هشول فيما يتم اختيار نواب الرئيس في الاجتماع القادم، ويتم التصويت على اللائحة للجنة الصياغة بعد تقديم الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع اللائحة إلى لجنة الصياغة المكلفة خلال الأيام القادمة ليتم إعدادها للعرض على اللجنة في الاجتماع القادم.



وخلال اللقاء ألقيت عدد من الكلمات وقدمت المداخلات، والتي أكدت الحرص على تعزيز الجبهة الداخلية، ورفد الجبهات بالرجال والعتاد وقوافل الدعم وتفعيل مقررات لقاء العاشر من رمضان واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك .

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