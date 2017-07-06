انعقاد اللقاء التشاوري الأول لقيادة مصلحة الجمارك ومراكز الرقابة الجمركية [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



عُقد بمصلحة الجمارك اليوم اللقاء التشاوري الأول لقيادة المصلحة ومراكز الرقابة الجمركية التي تم إنشاؤها مؤخراً لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي في عدد من محافظات الجمهورية.



واستعرض اللقاء المواضيع المتعلقة بسير أعمال مراكز الرقابة الجمركية وأقر الالتزام بتوحيد القيمة الجمركية وفقا للنشرات الدورية الصادرة من رئاسة المصلحة وكذا آلية التدوير الوظيفي للموظفين والمدراء فيما بين مراكز الرقابة الجمركية لنقل الخبرات فيما بينها وضمان الاستفادة من خبرات الكوادر الفنية المؤهلة والحد من الجوانب السلبية الناتجة عن بقاء الموظفين في مواقعهم لفترات طويلة.



وشدد اللقاء علي ضرورة الاهتمام بجوانب الحفظ والأرشفة والتوثيق باعتبارها مرتكزاً لذاكرة الدوائر والمصلحة.. مؤكدا أهمية إرسال الأعمال الشهرية الخاصة برئاسة المصلحة مع مستنداتها في العشرة الأيام الأولى من كل شهر.



ولفت إلى ضرورة التعامل الجيد مع المستوردين والتجار وتسهيل وتبسيط إجراءات التخليص للبضائع وتحسين مستوى العلاقة مع القطاع الخاص والعمل بالأنظمة الآلية والتقنيات الحديثة لتبادل المعلومات بين الدوائر والمراكز والمصلحة بما يحقق العدالة الضريبية وإيجاد رقابة جمركية فعالة والاستمرار في عقد اللقاءات التشاورية لاستعراض نتائج الأعمال أولاً بأول.



كما تم في اللقاء استعراض الإيرادات المحققة للمراكز الجمركية والتي بلغت خمسة مليارات و122 مليون ريال كان لها دور كبير في توفير السيولة النقدية للبنك المركزي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.



حيث حقق مكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى 30 يونيو 2017م مليار و٧٦ مليون و168 الف ريال.



فيما حقق جمرك رقابة الحديدة خلال نفس الفترة ٣٢١ مليون و41 ألف ريال، وحقق مكتب جمارك ورقابة عمران خلال الفترة من 4 يونيو 2017م إلى 30 يونيو من العام نفسه ٤٣٥ مليون و651 ألف ريال.



وحقق مركز رقابة حرف سفيان خلال الفترة 15 مايو 2017م إلى 30 يونيو 2017م مبلغ وقدره ٧٦٣ مليون و902 ألف ريال، وحقق مركز رقابة شوابه خلال الفترة 23 مايو 2017م إلى 30 يونيو 2017م مبلغ ٣٥٩ مليون و924 ألف ريال .



في حين حقق مكتب جمارك ورقابة ذمار خلال الفترة 28 مارس 2017م إلى 30 يونيو 2017م مبلغ مليار و٦٨٨ مليون و71 الف ريال.



وبلغت إيرادات مركز رقابة رداع 477 مليون 420 ألف ريال خلال الفترة 13 مايو 2017م إلى 30 يونيو 2017م.



وفي اللقاء أشاد القائم بأعمال رئيس المصلحة يحيى محمد الأسطى بما حققته تلك المراكز من إيرادات رغم الفترة الوجيزة من إنشائها .



وأكد أن المصلحة ماضية في جهودها لمكافحة التهريب سواء بالمراكز الجمركية الحالية أو استحداث مراكز جمركية جديدة إذا ما اقتضت الحاجة لذلك وفقا للقوانين النافذة.



ودعا القائمين على مراكز الرقابة الجمركية إلى تحسين الأداء وتلافي جوانب القصور في أداء أعمالهم، كما دعا الجهات الأمنية والجهات الأخرى المشكلة ضمن اللجنة العليا لمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي إلى القيام بعملها كدور تكاملي مع مصلحة الجمارك لتعزيز عمل المصلحة وتحقيق المصلحة العامة خاصة في الفترة الحالية التي يواجه فيها اليمن اعتى عدوان في تاريخه.



داعيا في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلي عدم الإنجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية والمهنية فيما تتناوله من أخبار وتقارير واستقاء المعلومات من مصادرها.



حضر اللقاء وكيل المصلحة للشؤون الفنية ومستشار المصلحة وعدد من مدراء العموم في المصلحة ومدراء مكاتب الرقابة الجمركية بالمحافظات ومدراء المراكز الجمركية.

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