ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 09:04:57م
مصدر بالخارجية يستهجن افتراءات وسائل إعلام العدوان باقتحام السفارة السودانية
استهجن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية افتراءات وكذب وسائل الإعلام التابعة للعدوان السعودي الأمريكي وادعاءاتها بحدوث اقتحام لمبنى السفارة السودانية بالعاصمة صنعاء.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1004 ) بقيمة 169 ملياراً و 979 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
المنتخب الوطني لكرة القدم يتراجع 21 مركزاً في التصنيف العالمي لشهر يوليو
القوة المدفعية تدك تجمعا للجنود السعوديين في نجران
قتلى في صفوف مرتزقة العدوان بإقتحام مواقع لهم بحريب نهم بمأرب
إجتماع بإب يناقش أنشطة السلطة المحلية بمديريات بعدان والشعر والسبرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
المنتخب الوطني لكرة القدم يتراجع 21 مركزاً في التصنيف العالمي لشهر يوليو
[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقوة في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات لشهر يوليو الجاري الصادر عن الإتحاد الدولي للعبة الفيفا اليوم الخميس.

وحل المنتخب الوطني في المركز 145 عالمياً بتصنيف شهر يوليو الجاري متراجعا 21 مركزاً عن تصنيف يونيو الماضي الذي حل فيها بالمركز 124 عالمياً.

ويعود هذا التراجع الكبير في تصنيف المنتخب الوطني إلى تعادله مع مضيفه منتخب النيبال الضعيف بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما في 13 يونيو الماضي ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019، والتي تضم إلى جانبيهما منتخبي الفلبين وطاجيكستان.

يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب مباراته القادمة ضمن الجولة الثالثة لتصفيات كاس آسيا مع مضيفه الفلبيني خلال سبتمبر القادم.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
ديوكوفيتش يفوز على بافلاسيك في بطولة ويمبلدون للتنس
تأهل البلغاري ديميتروف للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه على بجداتيس
سوانزي يتعاقد مع الاسباني ميسا لاربع سنوات
الاسباني فيرير يتأهل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
ميسي في برشلونة حتى 2021
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
انضمام جوستافو لاعب منتخب البرازيل إلى مرسيليا الفرنسي قادماً من فولفسبورج الألماني
نادي نيوكاسل الانجليزي لكرة القدم يضم المدافع لوجن من ايبار الاسباني
البرازيلي لويز غوستافو ينتقل من فولفسبورغ إلى مرسيليا
الالمانية أنجليكه كيربر تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس
العدوان السعودي على اليمن
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين مجزرة العدوان بحق أسرة في المخا بتعز
[06/يوليو/2017]
إستشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز (مصحح)
[06/يوليو/2017]
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by