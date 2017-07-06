المنتخب الوطني لكرة القدم يتراجع 21 مركزاً في التصنيف العالمي لشهر يوليو [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقوة في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات لشهر يوليو الجاري الصادر عن الإتحاد الدولي للعبة الفيفا اليوم الخميس.



وحل المنتخب الوطني في المركز 145 عالمياً بتصنيف شهر يوليو الجاري متراجعا 21 مركزاً عن تصنيف يونيو الماضي الذي حل فيها بالمركز 124 عالمياً.



ويعود هذا التراجع الكبير في تصنيف المنتخب الوطني إلى تعادله مع مضيفه منتخب النيبال الضعيف بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما في 13 يونيو الماضي ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019، والتي تضم إلى جانبيهما منتخبي الفلبين وطاجيكستان.



يذكر أن المنتخب الوطني سيلعب مباراته القادمة ضمن الجولة الثالثة لتصفيات كاس آسيا مع مضيفه الفلبيني خلال سبتمبر القادم.

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