[06/يوليو/2017] إب - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي، أنشطة السلطة المحلية بمديريات بعدان والشعر والسبرة وإحتياجاتها من الخدمات الأساسية.
وإستعرض الإجتماع بحضور وكيل المحافظة لشئون التعليم صادق حمزة ووكيل المحافظة للشئون الفنية عبد الواحد المروعي ومدراء عموم المديريات وأعضاء السلطة المحلية، الترتيبات النهائية لتنفيذ إمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي الجاري.
وأقر الإجتماع الخطة الأمنية لتأمين وحماية المراكز الإمتحانية بمركز المحافظة والمديريات التي ستدشن السبت المقبل.
وأكد أمين عام المجلس المحلي للمحافظة والوكيلان حمزة والمروعي ضرورة إضطلاع قيادة وأعضاء السلطة المحلية بالمديريات بواجبها في تنفيذ خططها وبرامجها خلال الفترة المقبلة.
وشددوا على أهمية معالجة قضايا المواطنين وتلمس أحوالهم وإحتياجاتهم .. لافتين إلى ضرورة تضافر الجهود لإنجاح العملية الإمتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الإمتحانات وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
سبأ