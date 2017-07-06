[06/يوليو/2017] تعز - سبأ:
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق أسرة كاملة بمديرية المخا بمحافظة تعز.
وأكد المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المجزرة التي ارتكبها تحالف العدوان بحق هذه الأسرة تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها على مدى أكثر من عامين راح ضحيتها الآلاف من المواطنين وتدمير المنازل والبنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة.
وحمل المركز هيئات الأمم المتحدة المسؤولية جراء عدم قيامها بواجباتها.. مجددا مناشدة الشعوب الحرة بالوقوف مع الشعب اليمني ومظلوميته الذي يعرض لعدوان ظالم وحصار جائر وحرب اقتصادية.
كما ناشد المنظمات الإنسانية العاملة في حقوق الإنسان بضرورة رصد وتوثيق جرائم دول تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وتقديم مرتكبيها للمحاكم الدولية .
سبأ