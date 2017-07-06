مصدر بالخارجية يستهجن افتراءات وسائل إعلام العدوان باقتحام السفارة السودانية استهجن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية افتراءات وكذب وسائل الإعلام التابعة للعدوان السعودي الأمريكي وادعاءاتها بحدوث اقتحام لمبنى السفارة السودانية بالعاصمة صنعاء. واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1004 ) بقيمة 169 ملياراً و 979 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً . سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.