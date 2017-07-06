[06/يوليو/2017] إب - سبأ:
ناقش لقاء بمديرية القفر محافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة راكان النقيب وضم أعضاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية، الوضع الأمني بالمديرية والإحتياجات الخدمية.
واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتجهيز عدد من الرجال للإلتحاق بجبهات الشرف إلى جانب المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.
وفي الإجتماع حيا الوكيل النقيب مواقف أبناء مديرية القفر في مواجهة العدوان ورفدهم لجبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد .
وأكد أن مديرية القفر سباقة وفي طليعة مديريات المحافظة في تقديم قوافل الشهداء الذين سطروا بدمائهم أروع الملاحم البطولية في مواجهة العدوان ودحر الغزاة والمحتلين.
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