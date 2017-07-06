محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة بجامعة إب حول خطر المشروع الصهيو أمريكي على المنطقة واليمن





نظمت المكونات السياسية المناهضة للعدوان اليوم بجامعة إب ندوة سياسية بعنوان "خطر المشروع الصهيو أمريكي على المنطقة واليمن".



وفي الندوة التي أدارها رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب أكد وكيل المحافظة حارث المليكي إدراك الجميع لخطورة المشروع الصهيوأمريكي وأهدافه التدميرية للمنطقة العربية واحتلالها كما هو حاصل في اليمن.



أشار إلى أن محافظة اب تقدم خيرة أبناءها في التصدي للعدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وقدمت خلال الندوة أربع أوراق عمل تمحورت الأولى حول فشل مشروع الشرق الأوسط الجديد قدمها عضو المجلس السياسي لأنصار الله حزام الأسد .. مستعرضا الخلفيات التاريخية للمشروع الصهيو أمريكي والوضع القائم في المنطقة وفشل هذا المشروع في سوريا والعراق واليمن.



وتناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري حول أجندة المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي، التي تسعى قوى الإستكبار لتنفيذها في المنطقة من خلال نشر الفوضى ونهب ثروات الأمة وإشعال الفتن والإقتتال .



فيما قدمت أحزاب التحالف الوطني ورقة عمل حول "خطر المشروع الصهيو أمريكي على المنطقة .. اليمن أنموذجا" قدمها عضو قيادة أحزاب التحالف محمد القاز .. مشيرا إلى أن أبناء الشعب اليمني إستطاعوا خلال الفترة الماضية كشف وتعرية قوى الإستكبار وعملائها في تنفيذ هذا المشروع .



وقدم عضو الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال الدكتور محمد الحامد ورقة عمل حول خطورة المشروع الصهيو أمريكي بالمحافظات الجنوبية .. مستعرضا معاناة أبناء المحافظات الجنوبية الواقعة تحتل الإحتلال السعودي الإماراتي وما يتعرض له من عدد من الناشطين من تعذيب وإخفاء قسري في سجون الإحتلال.



أثريت الندوة التي حضرها وكلاء محافظة إب علي النوعة والدكتور أشرف المتوكل وقاسم المساوى ونائب رئيس جامعة إب الدكتور محمد النزيلي، بالمداخلات والنقاش من قبل أكاديميين وشخصيات إجتماعية.

سبأ [06/يوليو/2017] إب - سبأ:سبأ