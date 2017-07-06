اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع حاد لمخزونات النفط الخام والبنزين الامريكية





أظهرت بيانات اقتصادية امريكية تراجع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضا.



وحسب البيانات الصادرة عن ادارة معلومات الطاقة الامريكية اليوم، هبطت مخزونات الخام 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو بينما كان من المتوقع أن تنخفض 2.3 مليون برميل.



وقالت إدارة المعلومات إن المخزونات في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل.



وزاد استهلاك الخام في مصافي التكرير 251 ألف برميل يوميا حسبما أظهرته بيانات الإدارة. وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.1 نقطة مئوية.



وتراجعت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل في حين توقع خبراء اقتصاد انخفاضا قدره 1.1 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.9 مليون برميل مقابل توقعات بأن تزيد 217 ألف برميل.



وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 514 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي لتصل إلى 6.97 مليون برميل يوميا.



وزادت أسعار النفط مكاسبها إلى حوالي 3 بالمئة عقب نشر تقرير إدارة المعلومات ليصل سعر عقود برنت إلى 49.18 دولار للبرميل وسعر الخام الأمريكي إلى 46.53 دولار.

سبأ [06/يوليو/2017] واشنطن - سبأ :سبأ