[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن والقوات المسلحة قائد اللواء 312 مدرع العميد الركن حسين قاسم السقاف الذي إستشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن ومواجهة الغزاة والمرتزقة بجبهة صرواح.
وخلال مراسم التشييع بمجمع الدفاع بالعرضي بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ورئيس هيئة الإسناد اللوجيستي اللواء علي محمد الكحلاني وقائد الشرطة العسكرية العميد الركن محمد الحيمي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وزملاء وأقارب الشهيد .. أشاد المشيعون بمناقب الشهيد السقاف وأدواره الوطنية الشجاعة وما إجترحه من ملاحم بطولية في مواجهة العدوان ومرتزقته حتى إرتقى شهيدا في ميادين العزة والكرامة.
وأشار المشيعون إلى أن الوطن والقوات المسلحة خسرا بإستشهاد العميد السقاف أحد القادة الأبطال .. مؤكدين جهوزيتهم لرفد جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.
جرت مراسيم التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه في جامع مجمع الدفاع بالعرضي حيث سار موكب التشييع بجثمان الشهيد الذي لف بالعلم الجمهوري في موقف يجسد عظمة التضحية من أجل الوطن والوفاء للشهداء الأبرار.
وقد وروي جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بمنطقة الجراف بأمانة العاصمة.
تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ