[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد قائد قوات الأمن المركزي اللواء الركن عبد الرزاق المروني اليوم خدمات حماية السجن المركزي بأمانة العاصمة .
وأشاد قائد قوات الأمن المركزي خلال لقاءه مدير عام السجن العميد عبدالفتاح الديلمي وخدمات أمن السجن، بالجهود التي يبذلونها في حفظ الأمن داخل السجن.
وأكد اللواء المروني على أهمية بذل مزيد من الجهود والإنضباط واليقظة أثناء أداء الواجب .. مشددا على عدم التهاون أو التقصير وتجنب أي أخطاء.
إلى ذلك تفقد قائد قوات الأمن المركزي أعمال الصيانة التي تنفذها اللجنة المكلفة بإعادة تأهيل العربات والآليات والمدرعات التابعة لنقاط الأمن المركزي.
رافقه خلال الزيارة مدير شؤون الضباط العميد خالد الخولاني ومساعد قائد قوات الأمن المركزي للتوجيه المعنوي العقيد الركن محمد الحداد.
سبأ