اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض حصيلة الضرائب في اليابان لأول مرة منذ 7 سنوات





انخفضت الحصيلة الضريبية في اليابان للعام المالي الذي انتهى في مارس الماضي لأول مرة منذ سبع سنوات.



ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة المالية اليابانية القول: إن الحصيلة الإجمالية بلغت ما يقارب 55.5 ترليون ين أو نحو 490 مليار دولار.. وذلك بانخفاض 1.5 في المائة عن الرقم المسجل خلال العام السابق.



وانخفضت عائدات ضرائب الشركات 4.6 في المائة، وقد أدى الين القوي لانخفاض أرباح الشركات، كما انخفضت حصيلة كل من ضريبتي الدخل والاستهلاك 1.1 في المائة.. ووفقا لأحد الاقتصاديين فإن انخفاض الحصيلة الضريبية يضع السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مفترق طرق.



وقال الاقتصادي الكبير في شركة (إس إم بي سي نيكّو) للأوراق المالية إنه ربما ستقوم الحكومة الآن بالتركيز على تحقيق نمو اقتصادي أكثر من تركيزها على استعادة العافية المالية.



وأضاف إن زيادة الإنفاق أو مزيدا من التأخير في رفع ضريبة الاستهلاك قد تكون خيارات مطروحة.



وقال إنه يجب على اليابان ألا تعتمد أكثر من ذلك على سياسة الين الضعيف لتحقيق النمو.. مشيرا إلى أن إجراء إصلاحات هيكلية أمر حيوي لتعزيز الإنتاجية.

سبأ [06/يوليو/2017] طوكيو- سبأ:سبأ