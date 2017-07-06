ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 07:22:05م
مصدر بالخارجية يستهجن افتراءات وسائل إعلام العدوان باقتحام السفارة السودانية
استهجن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية افتراءات وكذب وسائل الإعلام التابعة للعدوان السعودي الأمريكي وادعاءاتها بحدوث اقتحام لمبنى السفارة السودانية بالعاصمة صنعاء.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
مناقشة الوضع الأمني بمديرية القفر بمحافظة إب
ندوة بجامعة إب حول خطر المشروع الصهيو أمريكي على المنطقة واليمن
تراجع حاد لمخزونات النفط الخام والبنزين الامريكية
تشييع جثمان الشهيد حسين قاسم السقاف بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
انخفاض حصيلة الضرائب في اليابان لأول مرة منذ 7 سنوات
[06/يوليو/2017] طوكيو- سبأ:


انخفضت الحصيلة الضريبية في اليابان للعام المالي الذي انتهى في مارس الماضي لأول مرة منذ سبع سنوات.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة المالية اليابانية القول: إن الحصيلة الإجمالية بلغت ما يقارب 55.5 ترليون ين أو نحو 490 مليار دولار.. وذلك بانخفاض 1.5 في المائة عن الرقم المسجل خلال العام السابق.

وانخفضت عائدات ضرائب الشركات 4.6 في المائة، وقد أدى الين القوي لانخفاض أرباح الشركات، كما انخفضت حصيلة كل من ضريبتي الدخل والاستهلاك 1.1 في المائة.. ووفقا لأحد الاقتصاديين فإن انخفاض الحصيلة الضريبية يضع السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مفترق طرق.

وقال الاقتصادي الكبير في شركة (إس إم بي سي نيكّو) للأوراق المالية إنه ربما ستقوم الحكومة الآن بالتركيز على تحقيق نمو اقتصادي أكثر من تركيزها على استعادة العافية المالية.

وأضاف إن زيادة الإنفاق أو مزيدا من التأخير في رفع ضريبة الاستهلاك قد تكون خيارات مطروحة.

وقال إنه يجب على اليابان ألا تعتمد أكثر من ذلك على سياسة الين الضعيف لتحقيق النمو.. مشيرا إلى أن إجراء إصلاحات هيكلية أمر حيوي لتعزيز الإنتاجية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
تراجع حاد لمخزونات النفط الخام والبنزين الامريكية
الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بنسبة 7% على أساس سنوي
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد بيانات وظائف ضعيفة
ارتفاع طلبات اعانة البطاله الامريكية للاسبوع الثالث
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق  
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
النفط يرتفع مع تراجع مخزونات أمريكا لكن الأسعار تظل ضعيفة
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
النفط يتراجع متأثرا بزيادة صادرات أوبك وقوة الدولار
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ستة مواطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة البرح بتعز (مصحح)
[06/يوليو/2017]
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[05/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by