[06/يوليو/2017] هانوي - سبأ:
لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما أحدهما طفل جراء الفيضانات بمنطقة جبلية شمال فيتنام كانت قد تعرضت لهطول أمطار غزير على مدار أسبوع.
وأكدت بوابة (في.إن.إكسبريس) الإخبارية، غرق تونج فان بونج (53 عاما) ولو تاي لينه (عامان) في إقليم لاي تشاو الريفي وفُقد شخص آخر كان يمارس الصيد في مجرى مائي عندما باغتته فيضانات مفاجئة.
وهطلت أمطار على إقليم لاي تشاو، الذي يعد الأكثر كثافة سكانية والأكثر فقرا في فيتنام، بلغ منسوبها نحو 205 مليمترات هذا الأسبوع.
وتضررت البنية التحتية للنقل بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية حيث جرفت المياه جسورا وطرقا.
وحذرت اللجنة المركزية التوجيهية لمنع الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها صباح اليوم من أنه من المتوقع حدوث مزيد من الفيضانات على مدار اليوم.
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