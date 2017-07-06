محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمنطقة السدة بإب والعرش برداع





أنهى صلح قبلي بإشراف وكيل محافظة إب عبدالحميد الشاهري قضية قتل بين أسرتين بمنطقة السدة بإب والعرش برداع بمحافظة البيضاء.



وفي الصلح، أعلن أولياء دم المجني عليه محمد عبده صالح الوسماني العفو والصفح عن الجاني في هذه القضية، بحضور أعضاء السلطة المحلية بمديريتي يريم والرضمة وعدد من المشائخ والأكاديميين.



وخلال الصلح عبر الوكيل الشاهري عن تقديره لأسرة المجني عليه وكافة مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية السدة - وادي عصام على مبادرتهم في الصلح والعفو عن الجاني .. مشيرا إلى أن المساعي الحميدة والخيرة أثمرت عن حل جذري لهذه القضية وإغلاق ملفها.



وقال " إن العفو والصفح من شيم القبائل اليمنية الأصيلة وهذا ليس بغريب على أبناء اليمن، أبناء الحكمة والإيمان ".



وأضاف " إن من عاداتنا وأعرفنا القبلية التوفيق بين المتخاصمين والتقريب بينهم وغرس قيم الأخوة بين أفراد المجتمع ".



فيما ثمنت أسرة المجني عليه جهود مشائخ المنطقة ودور وكيل المحافظة والخيرين لحل القضية.



تخلل الصلح القبلي وقفة إحتجاجية لأبناء مديرية السدة وعدد من قيادات وأعيان ووجهاء مديريتي يريم والرضمة للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر.

سبأ [06/يوليو/2017] إب - سبأ:سبأ