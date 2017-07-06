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ديوكوفيتش يفوز على بافلاسيك في بطولة ويمبلدون للتنس
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ديوكوفيتش يفوز على بافلاسيك في بطولة ويمبلدون للتنس
[06/يوليو/2017] لندن - سبأ :


تأهل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس للعام التاسع على التوالي بفوزه 6-2 و6-2 و6-1 على التشيكي آدم بافلاسيك الذي يخوض المنافسات لأول مرة اليوم الخميس في أجواء شديدة الحرارة.

وكان بطل ويمبلدون ثلاث مرات في حالة رائعة رغم الطقس الحار وأجبر منافسه التشيكي على البقاء عند الخط الخلفي بفضل ضرباته القوية على الجانبين مما دفع الاخير لارتكاب أخطاء.

وكان بافلاسيك يواجه مثله الأعلى في الطفولة وبدا أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما والمصنف 136 عالميا يرهب الموقف ولم يشكل عقبة أمام المصنف الثاني الطامح لانقاذ موسمه بعد خسارة لقب بطولتي استراليا وفرنسا المفتوحتين.

وهذه أول مباراة كاملة لديوكوفيتش (30 عاما) في بطولة هذا العام بعدما اجتاز الدور الأول بانسحاب منافسه السلوفاكي مارتن كليزان عندما كان اللاعب الصربي متقدما 6-3 و2-صفر.

وسيلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو أو اللاتفي ارنستس جولبيس.

سبأ
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