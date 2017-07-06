[06/يوليو/2017] برلين - سبأ :
اعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركلال اليوم عن املها في ان تعزز قمة دول مجموعة العشرين المقررة في هامبورج التعاون الدولي وقالت إن برلين ستظل ملتزمة بتنفيذ اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لي هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة قبيل قمة دول المجموعة "تجمعنا الرغبة في تعزيز العلاقات متعددة الأطراف خلال قمة مجموعة العشرين وفي الحاجة إلى مجتمع مفتوح وخصوصا تدفقات التجارة المفتوحة".
وأضافت ميركل أن الدولتين تدعمان كذلك تطبيق اتفاق باريس للمناخ الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن منه.
وقال لي إن سنغافورة وألمانيا ملتزمتان بقوة تجاه نظام تجارة دولي حر وتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قريبا.
سبأ