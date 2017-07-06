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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 06:34:24م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
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  عربي ودولي
ميركل:قمة مجموعة العشرين ستعزز التعاون متعدد الاطراف
[06/يوليو/2017] برلين - سبأ :


اعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركلال اليوم عن املها في ان تعزز قمة دول مجموعة العشرين المقررة في هامبورج التعاون الدولي وقالت إن برلين ستظل ملتزمة بتنفيذ اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لي هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة قبيل قمة دول المجموعة "تجمعنا الرغبة في تعزيز العلاقات متعددة الأطراف خلال قمة مجموعة العشرين وفي الحاجة إلى مجتمع مفتوح وخصوصا تدفقات التجارة المفتوحة".

وأضافت ميركل أن الدولتين تدعمان كذلك تطبيق اتفاق باريس للمناخ الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن منه.

وقال لي إن سنغافورة وألمانيا ملتزمتان بقوة تجاه نظام تجارة دولي حر وتوقع إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قريبا.

سبأ
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