[06/يوليو/2017] طهران- سبأ:
انطلق في مدينة أصفهان الايرانية مهرجان أفلام الأطفال والأحداث بدورته الثلاثين بمشاركة 88 ضيفًا من 44 بلدًا في المهرجان.
ونقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس، عن رئيس بلدية اصفهان مهدي جمالي نجاد قوله: إن 30 حكمًا من مختلف بلدان العالم شاركوا في المهرجان.. مبينًا أن مدينة اصفهان التي اختيرت في عام 2006 عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي وكذلك عاصمة ثقافية وحضارية في ايران ستبقى تحتضن هذا المهرجان خلال أعوام مقبلة.
وأوضح أنه للمرة الأولى أقيمت دورات تدريبية وحلقات تعليمية مختلفة في المهرجان الى جانب مهمة عرض الأفلام.
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