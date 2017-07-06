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مناقشة الترتيبات النهائية لإمتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بريمة
[06/يوليو/2017] ريمة - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن العمري، الترتيبات النهائية لتنفيذ الإمتحانات للشهادة العامة الأساسية والثانوية.
واستعرض الإجتماع بحضور مدير مكتب التربية بالمحافظة حميد التوعري والقيادات التربوية بالمديريات ورؤساء المراكز الإمتحانية بالمحافظة، الخطة الأمنية المقدمة من إدارة أمن المحافظة لتأمين المراكز الإمتحانية والسبل الكفيلة بإنجاح العملية الإمتحانية.
وفي الإجتماع أكد المحافظ العمري أهمية إضطلاع الجميع بالمسؤولية في إنجاح العملية الإمتحانية .. لافتا إلى ضرورة توفير الأجواء الملائمة بما يمكن الطلاب والطالبات من تأدية الإمتحانات بكل سهولة.
فيما أكد مشرفو ورؤساء اللجان الإمتحانية الحرص على إجراء الإمتحانات للشهادة العامة الأساسية والثانوية وفق التعليمات والآليات المنظمة.
سبأ