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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 06:34:24م
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  عربي ودولي
الصين تتهم الهند بعسكرة منطقة حدودية مع استمرار المواجهة
[06/يوليو/2017] بكين - سبأ:
اتهمت الصين اليوم الهند بعسكرة منطقة حدودية وقالت إنّه من السخف أن تستغل الهند إقدامها على شق طريق لتعبر إلى داخل أراضيها.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في الإفادة الصحفية اليومية مطالبة الهند بسحب عسكرييها إلى جانبها من الحدود "لتجنب حصول موقف أكثر خطورة تنتج عنه عواقب أخطر".

وأشار قنغ إلى أن الصين لا تفهم السبب الذي دفع الهند للاعتقاد بان شق الطريق يمثل خطرا أمنيا عليها مشددا على أن الصين تملك كل الحق في شق الطريق على أراضيها.

وأضاف المتحدث الصيني  إنه من "السخف" أن تعبر الهند الحدود بذريعة القلق من شق الطريق.

وفاقمت مواجهة عسكرية على هضبة متاخمة لولاية سيكيم الهندية، التي تقع عند الحدود مع الصين، التوتر بين الدولتين اللتين تتشاركان حدودا طولها 3500 كيلومتر قطاعات كبيرة منها موضع نزاع.

ووفقا للرواية الصينية للأحداث، عبر حرس الحدود الهندي إلى منطقة دونج لانج الصينية أوائل شهر يونيو وعرقل سير العمل في شق طريق على الهضبة.

في حين قالت الهند إنها سبق أن حذرت الصين بأن شق طريق على مقربة من حدودهما المشتركة سيكون له تداعيات أمنية خطيرة.
سبأ
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