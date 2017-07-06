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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 06:34:24م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
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  اقتصاد
الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بنسبة 7% على أساس سنوي
[06/يوليو/2017] روما - سبأ:
أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار السلع الغذائية العالمية سجلت ارتفاعاً في شهر يونيو 2017 وعلى رأسها أسعار القمح واللحوم.

وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني: إن معدل مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يراقب متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية بلغ 2ر175 نقطة في يونيو بارتفاع بنسبة 4ر1 في المائة من مايو و7 في المائة عن العام السابق.

وأشارت الى ارتفاع مؤشر الفاو لسعر الحبوب بنسبة 2ر4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق وسط ارتفاع أسعار القمح العالي البروتين بسبب تدهور ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت منظمة (الفاو) إنه على عكس ذلك فقد انخفض سعر الذرة بسبب المحاصيل القياسية في أمريكا الجنوبية.
سبأ
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