الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بنسبة 7% على أساس سنوي [06/يوليو/2017] روما - سبأ:

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار السلع الغذائية العالمية سجلت ارتفاعاً في شهر يونيو 2017 وعلى رأسها أسعار القمح واللحوم.



وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني: إن معدل مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يراقب متوسط أسعار التبادل التجاري في الأسواق العالمية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الرئيسية بلغ 2ر175 نقطة في يونيو بارتفاع بنسبة 4ر1 في المائة من مايو و7 في المائة عن العام السابق.



وأشارت الى ارتفاع مؤشر الفاو لسعر الحبوب بنسبة 2ر4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق وسط ارتفاع أسعار القمح العالي البروتين بسبب تدهور ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت منظمة (الفاو) إنه على عكس ذلك فقد انخفض سعر الذرة بسبب المحاصيل القياسية في أمريكا الجنوبية.

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