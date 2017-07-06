الولايات المتحدة تعلن استعدادها إقامة مناطق حظر فوق سوريا [06/يوليو/2017] واشنطن- سبأ:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلادة مستعدة لأن تبحث مع روسيا الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوريا بما في ذلك إقامة مناطق حظر جوي.



ونقلت وسائل الإعلام عن تيلرسون في بيان له الليلة الماضية قبيل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في ألمانيا هذا الأسبوع، القول: إن الولايات المتحدة تريد أن تناقش مع روسيا الاستعانة بمراقبين ميدانيين لوقف إطلاق النار وتنسيق توصيل المساعدات الإنسانية للسوريين.



وأضاف البيان "إذا عمل بلدانا معا لتحقيق الاستقرار على الأرض فإن هذا سيضع أساسا للتقدم نحو تسوية من أجل مستقبل سوريا السياسي".

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