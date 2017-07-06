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وزير الأشغال يتفقد سير أعمال الشق بطريق السوق الجديد – مفحق بالحيمة الخارجية
[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
تفقد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم سير أعمال الشق والتوسعة في مشروع طريق السوق الجديد – مفحق بمديرية الحيمة الخارجية والمتفرع من خط صنعاء – الحديدة بطول 16 كيلو متر.

وأطلع الوزير مطلق ومعه القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد مفتاح، على مراحل العمل بالمشروع الذي ينفذه صندوق صيانة الطرق، ويمر من مناطق العارضة والمحرف وجبل بير الدار والخياشي والعقلة والرصعة والقرنين وحجبة والرصدين إلى مفحق مركز مديرية الحيمة الخارجية.

واستمع وزير الأشغال العامة والطرق من العاملين بالمشروع إلى إيضاح حول مراحل تنفيذ المشروع وأعمال الشق والتوسعة الجاري تنفيذها حاليا والصعوبات التي تواجه إستكمال  المشروع .

ووجه الوزير مطلق صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور بسرعة إستكمال أعمال الشق والتوسعة وإعداد الدراسات والتصاميم والتكلفة التقديرية للأعمال المتبقية من المشروع ودراسة إمكانية تنفيذ الأعمال الإسفلتية للمشروع.

وأشار إلى أن الاطلاع على سير العمل بالمشروع الحيوي يأتي في إطار إهتمام الوزارة لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة المرور وخاصة أن تلك المناطق تشهد كثافة سكانية كبيرة ومناطق زراعية بالإضافة إلى وعورة التضاريس بتلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وأكد حرص حكومة الإنقاذ على تلبية إحتياجات المواطنين في تلك المناطق في المجالات الخدمية ومشاريع البنيى التحتية بما في ذلك مشاريع الطرق التي تعتبر شريان الحياة.

كما اطلع وزير الأشغال العامة على الأضرار التي خلفتها السيول بالطريق الترابي مرعان بالحيمة الخارجية – بيت عبدالخالق بني مطر والذي يمتد إلى وادي سهام.

ووجه الوزير مطلق وحدة الطوارئ التابعة لصندوق صيانة الطرق بإصلاح ما خلفته السيول من أضرار لتسهيل تنقل المواطنين إلى مناطقهم وقراهم.

وزار وزير الأشغال العامة والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي وعدد من الوجهاء بمديرية الحيمة الخارجية، موقع الخزان المائي بمنطقة جبل المنار والأعمال المتبقية لإستكمال الخزان.

رافقه خلال الزيارة العلامة محمد مفتاح وقائد لواء المنار العميد محمد علي عبدالحق وعدد من المشائخ والشخصيات الإجتماعية بمديرية الحيمة الخارجية.
سبأ
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