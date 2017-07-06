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قرابة 11 ألف مستفيد من خدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدرة خلال يونيو
[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
استفاد 10 آلاف و 842 مواطنا من الخدمات الطبية بمستشفى الشهيد الدرة بمديرية جحانة بمحافظة صنعاء خلال يونيو الماضي.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور عبدالله القاولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المستفيدين من الأقسام التشخيصية بلغ ثلاثة آلاف و774 مستفيد وثلاثة آلاف و 307 من العيادات الخارجية وألفين و 688 من أقسام الطوارئ.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية لأقسام العمليات والعناية المركزة 83 مستفيد و414 من أقسام الرقود والحضانة والولادة فيما استفاد 576 من أقسام الرعاية الصحية الأولية.

وثمن مدير المستشفى جهود الكادر الطبي والفني بالمستشفى في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .. مشيدا بدور منظمة اليونيسيف في دعم المستشفى.
سبأ
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