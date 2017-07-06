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سوانزي يتعاقد مع الاسباني ميسا لاربع سنوات
[06/يوليو/2017] لندن - سبأ:
أعلن نادي سوانزي سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم ، تعاقده مع الإسباني روكي ميسا (28 عاما) لاعب وسط فريق لاس بالماس الإسباني لمدة أربعة مواسم، مقابل 14.25 مليون دولار.
وخاض ميسا (28 عاما) أكثر من مئة مباراة مع لاس بالماس منذ انضمامه في 2010 ولعب 35 مباراة في الدوري الموسم الماضي الذي انهاه الفريق في المركز 14.
وميسا هو ثالث صفقة يبرمها سوانزي هذا الصيف بعد انضمام تامي ابراهام مهاجم تشيلسي حامل اللقب لمدة عام على سبيل الاعارة إضافة إلى الحارس إرفين مولدر الذي وقع للنادي في صفقة انتقال حر.
سبأ