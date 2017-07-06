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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 05:10:25م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
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  اقتصاد
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد بيانات وظائف ضعيفة
[06/يوليو/2017] نيويورك - سبأ:
انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت زيادة الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسهم شركات التكنولوجيا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 56.02 نقطة أو ما يعادل 0.26 في المائة إلى 21422.15 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.21 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 2422.33 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 44.83 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 6106.03 نقطة.
سبأ
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