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انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد بيانات وظائف ضعيفة
[06/يوليو/2017] نيويورك - سبأ:
انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت زيادة الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسهم شركات التكنولوجيا.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 56.02 نقطة أو ما يعادل 0.26 في المائة إلى 21422.15 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.21 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 2422.33 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 44.83 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 6106.03 نقطة.
سبأ