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  اقتصاد
ارتفاع طلبات اعانة البطاله الامريكية للاسبوع الثالث
[06/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:
ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي حيث أغلقت بعض شركات إنتاج السيارات على الأرجح مصانع للتجميع لإجراء تجديدات صيفية سنوية.

وقالت وزارة العمل الامريكةي في بيان لها اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زادت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 248 ألفا في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

وهذا هو الأسبوع 122 على التوالي الذي تظل فيه الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بمتانة سوق العمل وهي أطول موجة من نوعها على هذا النحو منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجما.

وسوق العمل الأمريكية تقترب من حد التوظيف الكامل حيث يقبع معدل البطالة عند أدنى مستوى في 16 عاما البالغ 4ر3 بالمئة.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بواقع 750 إلى 243 ألف طلب الأسبوع الماضي.
سبأ
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