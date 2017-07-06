كوريا الجنوبية تدعو إلى عقد لقاء مع جارتها الشمالية [06/يوليو/2017] سول - سبأ:

شدد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، على أهمية عقد لقاء مع نظيره الشمالي وأشار إلى استعداده لعقد لقاء معه إذا كان ذلك سيؤدي لتخفيف حدة التوتر وتفادي احتمال المواجهة بين الجانبين.



ونقلت وسائل الإعلام عن الرئيس مون جيه قوله: إن هناك ضرورة إلى علاقات حسن جوار وإلى حوار واتصالات بهدف إحلال السلام وإقامة التعاون وخفض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.. مشدداً على خطورة انعدام الاتصالات بين الجارتين الكوريتين.



وأضاف "يجب استئناف الاتصالات ورفعها إلى مستوى الحوار العقلاني وفي حال تحقيق ظروف وشروط محددة فإني مستعد للقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أي مكان وزمان من أجل خفض التوتر ومنع المواجهة".



وأكد الزعيم الكوري الجنوبي أن بلاده لا ترغب "بابتلاع" كوريا الشمالية.. ووعد بتنفيذ مشروع خط نقل الغاز من روسيا إلى كوريا الجنوبية عبرة الجارة الشمالية في حال تم حل المشاكل مع الأخيرة.

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