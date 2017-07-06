ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 05:10:25م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد بيانات وظائف ضعيفة
ارتفاع طلبات اعانة البطاله الامريكية للاسبوع الثالث
كوريا الجنوبية تدعو إلى عقد لقاء مع جارتها الشمالية
ألمانيا تعرب عن قلقها من احتمال بدء الولايات المتحدة حربا تجارية مع أوروبا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بريطانيا تستدعي سفير كوريا الشمالية لادانة تجربة صاروخية
[06/يوليو/2017] لندن - سبأ:
استدعت بريطانيا اليوم الخميس سفير كوريا الشمالية في لندن لإدانة التجربه الصاروخية ودعت بيونج يانج للتخلي عن تطوير صواريخ نووية وباليستية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني مارك فيلد في تصريح له "أفعال كوريا الشعبية الديمقراطية انتهاك مباشر للعديد من قرارات مجلس الأمن وتهديد للأمن الإقليمي والدولي".

واضاف فيلد قائلا "أدعو نظام كوريا الشمالية لتغيير مساره والتركيز إلى رفاهة شعبه بدلا من مواصلة برامج الصواريخ النووية والباليستية بصورة غير قانونية".

من جانب اخر دعا الاتحاد الأوربي واليابان، مجلس الأمن الدولي إلى تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية.
وقال رئيس المفوضية الأوربية دونالد توسك، عقب قمة الاتحاد الاوربي - اليابان، للصحفيين: "اتفقنا اليوم على دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى فرض مزيد من القيود على توريدات المنتجات والتكنولوجيا المحددة، وكذلك على تمويل برامج كوريا الشمالية لتطوير الأسلحة النووية والبالستية. وفي هذا الصدد، فإننا ندعو إلى الإسراع في اعتماد قرار جديد شامل لمجلس الأمن الدولي".

 من جهته شدد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ، على أهمية عقد لقاء مع نظيره الشمالي وأشار إلى استعداده لعقد لقاء معه إذا كان ذلك سيؤدي لتخفيف حدة التوتر وتفادي احتمال المواجهة بين الجانبين
وقال الرئيس الكوري الجنوبي في حديث للصحفيين إن هناك ضرورة إلى علاقات حسن جوار وإلى حوار واتصالات بهدف إحلال السلام وإقامة التعاون وخفض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. وشدد على خطورة انعدام الاتصالات بين الجارتين الكوريتين.

وأضاف مون جيه إن القول:" يجب استئناف الاتصالات ورفعها إلى مستوى الحوار العقلاني وفي حال تحقيق ظروف وشروط محددة ، فإني مستعد للقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أي مكان وزمان من أجل خفض التوتر ومنع المواجهة".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت يوم  4 يوليو الجاري، عن نجاح تجربتها بإطلاق أول صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ – 14"، سقط في بحر اليابان ضمن منطقة اقتصادية حصرية يابانية، وأدانت طوكيو وسيؤول هذه الخطوة واعتبرتها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كوريا الجنوبية تدعو إلى عقد لقاء مع جارتها الشمالية
دعوة اوربية لتعليق محادثات انضمام تركيا اذا طبقت تعديلا دستوريا
أشعة الشمس فوق البنفسجية تؤثر على بنية الحمض النووي
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
العفو الدولية: سياسة الاتحاد الأوروبي تعرض المهاجرين للخطر
12 قتيلاً في معارك شرق الكونغو الديموقراطية
تيلرسون: مستعدون للعمل مع روسيا على إقامة مناطق حظر جوي بسوريا
ثلاثة قتلى على يد مسلح مجهول بولاية مين الاميركية 
النمسا تؤكد عدم وجود خطة لديها لنشر قوة عسكرية على حدودها مع إيطاليا
ارتفاع ضحايا فيضانات الصين إلى 47 قتيلا 22 مفقودا
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[05/يوليو/2017]
10 جرحى جراء غارات العدوان الهستيرية على الحيمة الخارجية
[05/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by