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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 05:10:25م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
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  محلي
تطهير سبعة مواقع بمديرية خب والشعف بالجوف وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة
[06/يوليو/2017] الجوف - سبأ:
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير سبعة مواقع بعملية نوعية بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بعملية نوعية للجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلالها من تطهير سبعة مواقع بمنطقة الخليفين.

وأشار المصدر إلى أسر مجموعة كبيرة من مرتزقة العدوان وإغتنام أسلحة وعتاد عسكري في العملية النوعية.
سبأ
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