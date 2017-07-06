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تطهير سبعة مواقع بمديرية خب والشعف بالجوف وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة
[06/يوليو/2017] الجوف - سبأ:
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم من تطهير سبعة مواقع بعملية نوعية بمنطقة الخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بعملية نوعية للجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلالها من تطهير سبعة مواقع بمنطقة الخليفين.
وأشار المصدر إلى أسر مجموعة كبيرة من مرتزقة العدوان وإغتنام أسلحة وعتاد عسكري في العملية النوعية.
سبأ