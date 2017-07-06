إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي [06/يوليو/2017] عواصم - سبأ:

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.



ونقلت وسائل الإعلام عن (اياتا) القول: إن الطاقة الاستيعابية، التي تقاس بالمقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة، ارتفعت 6.1 في المائة بوتيرة أبطأ من الطلب وهو ما يعني أن معامل الحمولة، وهو مؤشر على مدى امتلاء الطائرات، زاد 1.2 نقطة مئوية إلى 80.1 في المائة.



وقال المدير العام لاياتا ألكسندر دو جونياك "من المرجح أن تتضاءل قدرة شركات الطيران على تحفيز الأسواق بأسعار منخفضة في الأشهر القادمة نظرا لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف مدخلات أخرى."



وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بلغت 3.7 في المائة في مايو مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مقتربة من أدنى مستوياتها في 8 سنوات فيما عزاه اياتا إلى الحظر على حمل أجهزة الكترونية كبيرة في مقصورة الركاب من 10 مطارات في المنطقة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة إضافة إلى الضبابية بشأن مقترح ترامب بفرض قيود على السفر.

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