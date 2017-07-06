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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 05:10:25م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق  
[06/يوليو/2017] مسقط - سبأ:
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (17ر6) نقطة وبنسبة (12ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (52ر5119) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (35ر5113) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(861) ألفًا و(474) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر29) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(627) ألفًا و(949) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (059ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (62ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (377) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (28ر20) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (731) ألف ريال عماني أي ما نسبته (25ر39) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (353) ألف ريال عماني وبنسبة (98ر18) في المائة.
سبأ
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