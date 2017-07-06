ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [06/يوليو/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (17ر6) نقطة وبنسبة (12ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (52ر5119) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (35ر5113) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(861) ألفًا و(474) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (2ر29) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(627) ألفًا و(949) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (059ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (62ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (377) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (28ر20) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (731) ألف ريال عماني أي ما نسبته (25ر39) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (353) ألف ريال عماني وبنسبة (98ر18) في المائة.

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