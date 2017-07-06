ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 05:10:25م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على السفر جوا بنسبة 7.7% في مايو الماضي
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم الخميس أن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع 7.7 في المائة في مايو الماضي مع تسجيل جميع المناطق تقريباً، باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، مستويات قياسية مرتفعة لمعامل الحمولة.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد بيانات وظائف ضعيفة
ارتفاع طلبات اعانة البطاله الامريكية للاسبوع الثالث
كوريا الجنوبية تدعو إلى عقد لقاء مع جارتها الشمالية
ألمانيا تعرب عن قلقها من احتمال بدء الولايات المتحدة حربا تجارية مع أوروبا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قافلة غذائية من أبناء مديرية ميفعة عنس بذمار دعما للجيش واللجان الشعبية
[06/يوليو/2017] ذمار - سبأ:
قدم أبناء مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

وأكد أبناء مديرية ميفعة عنس خلال تسيير القافلة التي احتوت على مواد غذائية متنوعة إضافة إلى مبالغ مالية، على ضرورة رفع مستوى اليقظة لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

 وأدان أبناء مديرية ميفعة في لقاء قبلي استمرار العدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من جرائم مروعة بحق الشعب اليمني وآخرها المجزرة التي إرتكبها طيران العدوان بمنطقة يختل بمديرية المخا وراح ضحيتها 15 شهيداً من النساء والأطفال.

كما أكدوا استمرار الثبات والصمود واستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال للدفاع عن سيادة واستقلال الوطن ووحدته وامنه واستقراره.

واستنكروا في بيان صادر عن اللقاء الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم بحق الإنسانية وغضه الطرف عن كل جرائم العدوان في اليمن والتي تتنافى مع كافة القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

 وأكد البيان أن تمادي العدوان في إرتكاب المجازر لن يزيد الشعب اليمني إلا صلابة وصمودا في مواجهة العدوان ومرتزقته.

 وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تحمل مسئولياتها والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في كل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن.
سبأ
  المزيد من (محلي)
ألمانيا تعرب عن قلقها من احتمال بدء الولايات المتحدة حربا تجارية مع أوروبا
تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع طاقمها بمديرية صرواح بمأرب
تطهير سبعة مواقع بمديرية خب والشعف بالجوف وتكبيد المرتزقة خسائر كبيرة
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
إقرار الترتيبات الأمنية لتأمين إختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية بمحافظة إب
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية وسائقي المركبات من تدفق السيول
كغولدريك: مستمرون في التواصل مع المجتمع الدولي لدعم قطاع الخدمات المنهار باليمن
وزير الصحة يتفقد مرضى الكوليرا بمركز آزال ومجمع علي عبد المغني
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[05/يوليو/2017]
10 جرحى جراء غارات العدوان الهستيرية على الحيمة الخارجية
[05/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by