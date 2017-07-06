قافلة غذائية من أبناء مديرية ميفعة عنس بذمار دعما للجيش واللجان الشعبية [06/يوليو/2017] ذمار - سبأ:

قدم أبناء مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.



وأكد أبناء مديرية ميفعة عنس خلال تسيير القافلة التي احتوت على مواد غذائية متنوعة إضافة إلى مبالغ مالية، على ضرورة رفع مستوى اليقظة لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأدان أبناء مديرية ميفعة في لقاء قبلي استمرار العدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من جرائم مروعة بحق الشعب اليمني وآخرها المجزرة التي إرتكبها طيران العدوان بمنطقة يختل بمديرية المخا وراح ضحيتها 15 شهيداً من النساء والأطفال.



كما أكدوا استمرار الثبات والصمود واستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال للدفاع عن سيادة واستقلال الوطن ووحدته وامنه واستقراره.



واستنكروا في بيان صادر عن اللقاء الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم بحق الإنسانية وغضه الطرف عن كل جرائم العدوان في اليمن والتي تتنافى مع كافة القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وأكد البيان أن تمادي العدوان في إرتكاب المجازر لن يزيد الشعب اليمني إلا صلابة وصمودا في مواجهة العدوان ومرتزقته.



وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إلى تحمل مسئولياتها والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في كل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن.

سبأ