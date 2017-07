L‘agression saoudienne contre le Yémen اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل Martyre d'un certain nombre de citoyens dans des raids aérien de l'agression saoudienne sur la zone d'Alberh à Taiz [06/يوليو/2017]



TAIZ, 06 Juillet (SABA)- Les avions de guerre de l'agression saoudo-américaine ont lancé quatre raids sur la zone de Alberh dans le district de Mqubnp à Taiz.



Une source locale a indiqué à SABA que les raids sur la région d'Alberh ont conduit à la mort et la blessure d'un certain nombre de citoyens.



La source a souligné que ces avions ont lance un autre raid sur la Direction d'Al-Wazeiyah.



AS/AS



