ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 04:24:50م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
كوريا الشمالية: صاروخ امس هديتنا للاميركيين في عيد استقلالهم
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده امس الثلاثاء على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي “هدية” للأميركيين في عيد استقلالهم واصفا إياهم بألفاظ نابية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1004 ) بقيمة 169 ملياراً و 979 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
الاسباني فيرير يتأهل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
دعوة اوربية لتعليق محادثات انضمام تركيا اذا طبقت تعديلا دستوريا
إقرار الترتيبات الأمنية لتأمين إختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية بمحافظة إب
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الاسباني فيرير يتأهل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
[06/يوليو/2017] لندن - سبأ:
تأهل الاسباني ديفيد فيرير إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الخميس بعد انسحاب منافسه في الدور الثاني البلجيكي ستيف دارسيس بسبب الإصابة.

وكان فيرير، الذي سبق له بلوغ دور الثمانية مرتين في البطولة المقامة على ملاعب عشبية، يتقدم 3-صفر عندما قرر دارسيس الانسحاب بسبب إصابة في الظهر.

ودارسيس، الذي سبق له الفوز على رفائيل نادال في ويمبلدون، هو ثامن لاعب ينسحب من قرعة فردي الرجال في نسخة العام الحالي.

وكان الاسترالي نيك كيريوس أول المنسحبين بسبب عدم تمكنه من التعافي من إصابة تعرض لها في بطولة كوينز في لندن منذ حوالي أسبوعين.

وانسحب أيضا دينيس إيستومين وفيكتور ترويتشكي قبل أن يتكرر الأمر ذاته مع مارتن كليزان والكسندر دولجوبولوف ويانكو تيبسارفيتش وفليسيانو لوبيز الفائز ببطولة كوينز.

وسيلعب فيرير غير المصنف مع التشيكي توماس برديتش أو الأمريكي رايان هاريسون في الدور الثالث.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
ميسي في برشلونة حتى 2021
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
انضمام جوستافو لاعب منتخب البرازيل إلى مرسيليا الفرنسي قادماً من فولفسبورج الألماني
نادي نيوكاسل الانجليزي لكرة القدم يضم المدافع لوجن من ايبار الاسباني
البرازيلي لويز غوستافو ينتقل من فولفسبورغ إلى مرسيليا
الالمانية أنجليكه كيربر تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس
الصراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على ضم كيليان مبابي
تسونجا يسحق نوري ويبلغ الدور الثاني في ويمبلدون للتنس
جوسلينج يوقع عقدا جديدا يبقيه مع بورنموث
الملاكم الأسترالي هورن يفوز بلقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الوسط
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[05/يوليو/2017]
10 جرحى جراء غارات العدوان الهستيرية على الحيمة الخارجية
[05/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by