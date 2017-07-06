الاسباني فيرير يتأهل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس [06/يوليو/2017] لندن - سبأ:

تأهل الاسباني ديفيد فيرير إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الخميس بعد انسحاب منافسه في الدور الثاني البلجيكي ستيف دارسيس بسبب الإصابة.



وكان فيرير، الذي سبق له بلوغ دور الثمانية مرتين في البطولة المقامة على ملاعب عشبية، يتقدم 3-صفر عندما قرر دارسيس الانسحاب بسبب إصابة في الظهر.



ودارسيس، الذي سبق له الفوز على رفائيل نادال في ويمبلدون، هو ثامن لاعب ينسحب من قرعة فردي الرجال في نسخة العام الحالي.



وكان الاسترالي نيك كيريوس أول المنسحبين بسبب عدم تمكنه من التعافي من إصابة تعرض لها في بطولة كوينز في لندن منذ حوالي أسبوعين.



وانسحب أيضا دينيس إيستومين وفيكتور ترويتشكي قبل أن يتكرر الأمر ذاته مع مارتن كليزان والكسندر دولجوبولوف ويانكو تيبسارفيتش وفليسيانو لوبيز الفائز ببطولة كوينز.



وسيلعب فيرير غير المصنف مع التشيكي توماس برديتش أو الأمريكي رايان هاريسون في الدور الثالث.

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