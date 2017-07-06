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  عربي ودولي
دعوة اوربية لتعليق محادثات انضمام تركيا اذا طبقت تعديلا دستوريا
[06/يوليو/2017] ستراسبورج - سبأ:
دعا البرلمان الأوربي اليوم الخميس الى تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي إذا طبقت أنقرة تعديلا دستوريا أتاحه استفتاء في أبريل ويمنح الرئيس التركي صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق.

ودعا البرلمان في قرار له  "المفوضية الاوربية والدول الأعضاء، وفقا للإطار التفاوضي، إلى التعليق الرسمي لمحادثات الانضمام مع تركيا دون إبطاء في حال طبقت رزمة الإصلاحات الدستورية من دون أي تغيير".

ويمنح التعديل الدستوري في تركيا الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة يعتبرها الرئيس التركي ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد.

 ولا يملك البرلمان الأوربي نفوذا يذكر في هذا الصدد، وقالت تركيا إنها رفضت مقترحات بالتخلي عن مساعيها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في مقابل تعزيز التعاون في مجالات أخرى.

وينتقد القادة الأوروبيون إردوغان والإجراءات التي اتخذها حيال خصومه قبل وبعد محاولة الانقلاب التي وقعت قبل عام. لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون تقويض اتفاق توصلوا إليه مع الأتراك العام الماضي أثبت فعالية في وقف تدفق المهاجرين على اليونان مما أسهم في التخفيف من حدة أزمة هددت وحدة الاتحاد الأوربي.
سبأ
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