Yémen demande une enquête sur la fermeture fatale de l'aéroport et le Siège [06/يوليو/2017]

SANA'A, 06 Juillet (SABA)- L'Autorité de l'aviation civile et de la métrologie, a appelé mardi, la communauté internationale et les Nations Unies pour examiner l'impact de la fermeture et la démolition des aéroports yéménites et le siège par la coalition dirigée par l'Arabie sur le peuple yéménite.



Le Porte-parole de l'Autorité, Mazen Ghanim, a déclaré que la fermeture et la démolition des aéroports et du siège sur le Yémen ont entraîné une catastrophe humanitaire et affecté la vie de millions de personnes yéménites.



« La fermeture d'aéroport international de Sana'a a entraîné la mort de plus de 10.000 patients en exigeant besoin de voyager à l'étranger pour des raisons médicales " , a-t-il dit.



« Il a interdit 45.000 personnes du peuple yéménite de venir de l'étranger. Ces gens sont coincés dans les limbes et veulent revenir. De plus, il y a des centaines de Yéménites bloqués dans des pays de transit après les vols de et à destination des aéroports Seiyun et Aden ont été suspendus ou restreints " , a-t-il dit.



La fermeture constante de l'aéroport de Sana'a depuis Août 2016, ruinant les aéroports yéménites, ce qui entrave la réouverture de l'aéroport Seiyun et renfermant des vols en provenance à l'aéroport Aden constituent une violation de la loi de l'aviation civile et les droits de l'homme, a-t-il ajouté.



M. Ghanim a demandé à la communauté internationale à assumer ses responsabilités et mettre fin aux violations des pays de la coalition dirigée par l'Arabie contre le peuple yéménite et de maintenir l'aviation civile loin du conflit afin de sauver ce qui peut être sauvé de celui-ci.



