اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.



وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور عبد السلام المداني وضم ممثلي المنظمات المحلية و الدولية العاملة في اليمن، أهمية مضاعفة الجهود ورفع اقصى درجات الاستنفار لتسريع التدخلات وبجودة عالية للحد من انتشار وباء الكوليرا وتخفيف عدد الوفيات .



واشار الاجتماع الى ضرورة توحيد الجهود بين الوزارة والجهات المختلفة والمنظمات من أجل مواجهة ومنع انتشار مرض الكوليرا ..ورفع تقارير دورية وبشكل منتظم للوزارة عن الاجراءات المتخذة للحد من انتشار الكوليرا.



واستعرض الاجتماع آخر تقرير محدث عن حجم الكارثة لمرض الكوليرا حيث تشير احصاءات التقرير أن حالات الاشتباه بلغت حتى فجر اليوم 248 الف و 101 حالة منها 1657 حالة وفاه في 20 محافظة.



واكد التقرير ان أكثر الاصابات تتركز في 10 محافظات " الامانة ، صنعاء، حجة ، عمران الحديدة، إب ، مارب ، المحويت ، تعز ، الضالع ".



وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات العاجلة والضرورية للحد من إنتشار الكوليرا بعموم محافظات الجمهورية وكذا استقبال الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا ومعالجتها.



وفي الاجتماع دعا وزير الصحة العامة والسكان كافة المنظمات تقديم اكبر دعم ممكن للوزارة حتى تتمكن من مكافحة الكوليرا واحتوائه باسر وقت ممكن .



وأكد أن الارتفاع الكبير لحالات الاشتباه بالإصابة والوفيات تستدعي التحرك السريع والعاجل وتوحيد الجهود لمكافحة هذا الوباء واحتواءه ومنع انتشاره خاصة في ظل وجود بيانات موحدة تساعد في اتخاذ القرارات.

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