اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها. كوريا الشمالية: صاروخ امس هديتنا للاميركيين في عيد استقلالهم أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده امس الثلاثاء على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي “هدية” للأميركيين في عيد استقلالهم واصفا إياهم بألفاظ نابية. تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1004 ) بقيمة 169 ملياراً و 979 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً . سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.