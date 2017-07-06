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إقرار الترتيبات الأمنية لتأمين إختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية بمحافظة إب
[06/يوليو/2017] إب - سبأ:
أقر اجتماع للجنة الفرعية للإختبارات بمحافظة إب مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح الترتيبات الأمنية الكفيلة بتأمين المراكز الإختبارية للشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الجاري 2016-2017م والتي ستدشَن السبت القادم.

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة صادق حمزة و مدير مكتب التربية بالمحافظة رئيس اللجنة الفرعية للاختبارات محمد درهم الغزالي و مدير أمن المحافظة العميد محمد عبدالجليل الشامي الإجراءات الكفيلة بتأمين المراكز الإختبارية  في مختلف مديريات المحافظة والبالغة 483 مركزا أساسيا وثانويا.

وأوضح مدير مكتب التربية خلال الاجتماع أنه يتقدم لهذه الاختبارات للمرحلتين الأساسية والثانوية أكثر من تسعة وسبعين ألف طالبا وطالبة موزعين على المراكز إلاختبارية على مستوى المحافظة وفق  الخطة السنوية للإعداد والتنفيذ للإختبارات النهائية والتي قدمتها اللجنة الفرعية للإختبارات متضمنة الترتيبات الأمنية المطلوبة لتأمين مراكز الإختبارات.

  وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح اللجنة الأمنية بالمحافظة سرعة توفير الحراسات الأمنية الكافية لتأمين مراكز الإختبارات وتهيئة الأجواء لأبنائنا الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم في مناخ آمن يسوده الهدوء والإستقرار النفسي.

     حضر الإجتماع نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد المتوكل و رئيس شعبة المناهج والتوجيه عبدالرحمن الحبري و رئيس  الشعبة المالية والإدارية عبدالكريم السماوي.
سبأ
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