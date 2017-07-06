الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية وسائقي المركبات من تدفق السيول [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية الغربية، بأخذ الحيطة من تدفق السيول.



كما نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن من اضطراب البحر واتفاع الموج، ودعا قاطني المناطق الصحراوية والساحلية بأخذ الاحتياطات من أشعة الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء فترة الظهيرة.



وتوقع المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تكون الأجواء خلال الـ24ساعة القادمة غائمة جزئيا على المرتفعات الجبلية الغربية وهطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية والشمالية الغربية والهضاب الداخلية أثناء فترتي الظهيرة والمساء.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئيا وحارة تصل درجات الحرارة فيها ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية خاصة على حضرموت وشبوة والجوف ومأرب.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون حارة وصحوة إلى غائمة جزئيا واحتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة والرياح معتدلة السرعة تصل سرعتها ما بين 8 إلى 18 عقدة على السواحل الغربية وباب المندب.



فيما تكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئيا والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 عقدة.

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