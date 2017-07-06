ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 04:24:50م
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
ناقش اجتماع موسع عقد بصنعاء اليوم  برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ  الوضع الوبائي لامراض الاسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا والتدخلات الاستراتيجية لمكافحتها.
كوريا الشمالية: صاروخ امس هديتنا للاميركيين في عيد استقلالهم
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده امس الثلاثاء على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي “هدية” للأميركيين في عيد استقلالهم واصفا إياهم بألفاظ نابية.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1004 ) بقيمة 169 ملياراً و 979 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
الاسباني فيرير يتأهل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
دعوة اوربية لتعليق محادثات انضمام تركيا اذا طبقت تعديلا دستوريا
إقرار الترتيبات الأمنية لتأمين إختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية بمحافظة إب
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
كغولدريك: مستمرون في التواصل مع المجتمع الدولي لدعم قطاع الخدمات المنهار باليمن
[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
قال المنسق المقيم للشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك "إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لا يمكنها القيام بدور السلطات الصحية في البلاد التي تعيش حالة انهيار أسهمت في انتشار الكوليرا".

وأوضح ماكغولدريك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، أن ما تقوم به الشئون الإنسانية في اليمن هو محاولة استهداف الفئات الأشد ضعفا لتخفيف معاناتها جراء الأوضاع الراهنة والمجاعة والكوليرا.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحاول التواصل مع المجتمع الدولي للمانحين لحثهم على دعم قطاع الخدمات المنهار والمساعدة على تعزيز قدراته في البلاد، ومحاولة تعويض الرواتب عبر المشاورات مع المانحين.. وقال" إن هذه الجهود مستمرة".

ولفت إلى أن كارثة الكوليرا تفشت بشكل أكبر بكثير من قدرات القطاع الصحي اليمني على الاستجابة حيث خرجت عن الجاهزية نحو 45 بالمائة من المنشآت الصحية والطبية والمتبقية ليس لديها القدرة على العمل بكامل طاقتها.

وأوضح أنه وفقا للمعلومات الواردة من الصحة العالمية فقد انتشر الكوليرا في 21 محافظة، وأن المحافظة الوحيدة التي لم يظهر الوباء فيها هي سقطرى.

وبين المنسق المقيم للشئون الإنسانية باليمن أن أخر الأرقام الواصلة اليوم من منظمة الصحة العالمية تؤكد أن عدد حالات الاشتباه بوباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 284 ألف حالة فيما بلع عدد الوفيات ألف و657 حالة وفاة

وأشار إلى أن الوباء ينتشر بشكل كثيف في أربع محافظات أكثر من غيرها وهي العاصمة وحجة وعمران والحديدة، ويؤثر بشكل أكبر على الأطفال دون الخامسة الذين يمثلون 40 %  من الحالات المسجلة فيما تمثل الفئة العمرية دون 15 سنة ربع الوفيات ويشكل المسنون فوق 60 سنة 30 بالمائة.

وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية ما زالت تعاني من قيود على حركة المساعدات الإنسانية وحركة الأشخاص إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والجسور والطرق ، إضافة إلى القدرات المحدودة لميناء الحديدة بسبب القيود المفروضة أو بسبب الأضرار التي نجمت عن استهدافه والذي دفع السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية إلى نقل شحنتها عبر طرق أخرى أكثر تعقيدا وصعوبة وكلفة وكذلك استمرار إغلاق مطار صنعاء والذي فاقم من المعاناة والأضرار على من يحتاجون للسفر والعودة لأسباب صحية أو غيرها.

وحث المنسق المقيم للشئون الإنسانية كافة الأطراف السماح للشعب اليمني للاستمرار في حياته بشكل طبيعي والسماح للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالحركة وإدخال الإغاثة والمساعدات إلى كافة المناطق في اليمن.
سبأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع موسع برئاسة وزير الصحة لمناقشة التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الكوليرا
إقرار الترتيبات الأمنية لتأمين إختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية بمحافظة إب
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
الأرصاد ينبه قاطني المرتفعات الجبلية وسائقي المركبات من تدفق السيول
وزير الصحة يتفقد مرضى الكوليرا بمركز آزال ومجمع علي عبد المغني
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
وكيل وزارة الصحة: إفتتاح مراكز معالجة الإسهالات لا يتناسب مع إرتفاع حالات الإشتباه بالإصابة
ضبط 33 كرتوناً من المبيدات الزراعية المحظورة بأمانة العاصمة
العدو السعودي ومرتزقته يتكبدون خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارات طيران العدوان على منطقة البرح بتعز
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[05/يوليو/2017]
10 جرحى جراء غارات العدوان الهستيرية على الحيمة الخارجية
[05/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by