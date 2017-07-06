وزير الصحة يتفقد مرضى الكوليرا بمركز آزال ومجمع علي عبد المغني [06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ خلال زيارته اليوم لمركز آزال ومجمع الشهيد علي عبد المغني الطبيين بصنعاء أحوال مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا.



واطلع وزير الصحة على الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقاها المرضى ومدى التزام الكادر الطبي والتمريضي بالتواجد وكيفية التعامل مع الحالات التي تصل للمراكز واحتياجاتها من المستلزمات الطبية.



واستمع الدكتور بن حفيظ إلى شرح من القائمين على المركز والمجمع عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وكذا إيضاحات عن عدد الحالات الواصلة إلى المركز والمجمع وإجراءات استقبالها والصعوبات التي تواجه عملهما.



وأشاد وزير الصحة بجهود الكوادر الطبية والصحية في المركز والمجمع خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن , مؤكدا استمرار القطاع الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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