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آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 12:42:44م
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  اقتصاد
النفط يرتفع مع تراجع مخزونات أمريكا لكن الأسعار تظل ضعيفة
[06/يوليو/2017] سنغافورة – سبأ :

صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس لتسترد بعض مكاسبها بفضل الطلب القوي في الولايات المتحدة لكن محللين يحذرون من أن فائض المعروض سيستمر في الأسواق.

 وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 48.35 دولار للبرميل.

 وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 45.65 دولار للبرميل.
سبأ
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