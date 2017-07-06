ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 06 - يوليو - 2017 الساعة 12:42:44م
العدو السعودي ومرتزقته يتكبدون خسائر فادحة خلال الساعات الماضية
تكبد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
كوريا الشمالية: صاروخ امس هديتنا للاميركيين في عيد استقلالهم
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده امس الثلاثاء على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي “هدية” للأميركيين في عيد استقلالهم واصفا إياهم بألفاظ نابية.
إرتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 49 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين الى اكثر من 49 دولار للبرميل .. مستأنفه بذلك أطول موجة صعود فيما يزيد على خمسة أعوام بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأمريكي.
سحب قرعة كأس العالم للناشئين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في مومباي
تجرى يوم الجمعة المقبل في مدينة مومباي الهندية قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2017 التي تقام خلال شهر أكتوبر المقبل في الهند بمشاركة 24 منتخباً حيث تتمثل قارة آسيا بخمسة منتخبات إلى جانب الهند المضيفة كل من العراق واليابان وإيران وكوريا الشمالية.
آخر الأخبار:
النفط يرتفع مع تراجع مخزونات أمريكا لكن الأسعار تظل ضعيفة
أشعة الشمس فوق البنفسجية تؤثر على بنية الحمض النووي
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
وكيل وزارة الصحة: إفتتاح مراكز معالجة الإسهالات لا يتناسب مع إرتفاع حالات الإشتباه بالإصابة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
أشعة الشمس فوق البنفسجية تؤثر على بنية الحمض النووي
[06/يوليو/2017] كانبرا – سبأ:

أفاد علماء من جامعة كوينزلاند الأسترالية بأن الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس تؤثر على بنية الحمض النووي.

ووفقا للتجارب العلمية التي أجراها العلماء على ضفادع المستنقعات المخططة والحيوانات المخبرية أظهرت النتائج أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية في ظروف الحرارة الباردة يؤدي إلى تسريع هدم الحمض النووي وبطء انقسامه.

وأشار العالم كريغ فرانكلين إلى أن درجات الحرارة المنخفضة تؤثر على بنية الحمض النووي عند الحيوانات وكذلك هي الحال بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية لذلك غالبا ما نلاحظ أن الضفادع التي تعيش في الجبال أو المناطق الباردة نسبيا تكون دورة حياتها أقصر ومن المفترض أن تكون هذه التأثيرات هي نفسها بالنسبة للبشر.

وكانت العديد من الدراسات السابقة تحدثت عن الأشعة فوق البنفسجية وتأثيراتها على البنية البيولوجية للجسم والكثير منها أكدت خطر تلك الأشعة على ظهور العديد من الأمراض الخطيرة كسرطانات الجلد وحدوث الطفرات التي تقتل الخلايا .
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
العفو الدولية: سياسة الاتحاد الأوروبي تعرض المهاجرين للخطر
12 قتيلاً في معارك شرق الكونغو الديموقراطية
تيلرسون: مستعدون للعمل مع روسيا على إقامة مناطق حظر جوي بسوريا
ثلاثة قتلى على يد مسلح مجهول بولاية مين الاميركية 
النمسا تؤكد عدم وجود خطة لديها لنشر قوة عسكرية على حدودها مع إيطاليا
ارتفاع ضحايا فيضانات الصين إلى 47 قتيلا 22 مفقودا
مقتل 60 مسلحا من تنظيم داعش شمال العراق
مقتل ثلاثة مسحلين من تنظيم داعش شرق أفغانستان
روسيا ترد على عقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017]
مصدر عسكري: العدوان السعودي مستمر في استهداف منازل المواطنين
[06/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[05/يوليو/2017]
10 جرحى جراء غارات العدوان الهستيرية على الحيمة الخارجية
[05/يوليو/2017]
إرتفاع غارات طيران العدوان على الحيمة الخارجية إلى 13 غارة
[05/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by