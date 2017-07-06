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طيران العدوان يشن أربع غارات على المعهد المهني في اللحية بالحديدة
[06/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أربع غارات على مديرية اللحية بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف بأربع غارات المعهد المهني بمديرية اللحية، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل .. لافتا إلى أن الطيران المعادي مستمر في التحليق.
وأدان المصدر إمعان تحالف العدوان في إستهداف المنشآت التعليمية في ظل صمت دولي مخزي .. مؤكدا أن إستهداف هذه المنشآت يتنافى مع كل المواثيق والأعراف والقانون الدولي الإنساني.
سبأ