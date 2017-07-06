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وكيل وزارة الصحة: إفتتاح مراكز معالجة الإسهالات لا يتناسب مع إرتفاع حالات الإشتباه بالإصابة
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وكيل وزارة الصحة: إفتتاح مراكز معالجة الإسهالات لا يتناسب مع إرتفاع حالات الإشتباه بالإصابة
[06/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
قال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي إن عملية افتتاح مراكز معالجة الإسهالات المائية الحادة تتم ببطء ولا تتناسب مع الإرتفاع الكبير لحالات الإشتباه بالإصابة والوفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه لم يتم افتتاح العدد اللازم من مراكز العلاج وزوايا الإرواء ، مشيراً إلى ارتفاع حالات الاشتباه يومياً والتي تجاوزت 270 ألف حالة ، فيما ارتفعت الوفيات إلى ألف و  614 حالة.

 وتطرق إلى العديد من الإشكاليات التي تعترض عملية الاستجابة و مواجهة الوباء ومنها النقص الحاد في المحاليل في مراكز العلاج والزوايا وغياب الرقابة على عملها وأدائها ، وعدم توفر الأدوية التي تكفي للاستجابة السريعة في مخازن البرامج بالوزارة، وعدم تنفيذ حملات للتوعية على مستوى المديريات التي يرتفع فيها عدد حالات الإصابة و الاشتباه.

 وذكر الوكيل العرجلي أن من الصعوبات التي تواجه عملية الاستجابة عدم وجود خارطة واضحة لأماكن تدخل المنظمات في جميع أنحاء الجمهورية ونوع التدخلات والأنشطة التي تقدمها وكذا عدم وجود دراسة لمصدر المرض وطرق انتقال العدوى وتفسير سبب ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة في بعض المناطق دون غيرها.

 وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات والقطاعات المختلفة ذات العلاقة بتفشي الوباء و الاستفادة من اللجنة العلمية الأكاديمية المختصة عند التخطيط لبعض الإجراءات كإدخال اللقاح أو أي إجراء غيره.
سبأ
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