واشنطن تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية [06/يوليو/2017] واشنطن – سبأ :



هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ بالستي عابر للقارات مضيفة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.



وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في اجتماع طارئ لمجلس الأمن إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات يشكل “تصعيدا عسكريا واضحا”.



ونقل راديو “سوا” الأمريكي عن هيلي قولها “في الأيام القادمة سنعرض على مجلس الأمن قرارا لرفع الرد الدولي بما يتناسب مع تصعيد كوريا الشمالية الجديد” موضحة أن أفعال كوريا الشمالية “تغلق المجال سريعا أمام إمكانية الحل الدبلوماسي” مشيرة إلى أن الولايات المتحدة جاهزة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها.



وأضافت “تتمثل إحدى قدراتنا في قواتنا العسكرية الهائلة. سنستخدمها إذا اضطررنا لذلك لكننا نفضل ألا يتحتم علينا المضي في ذلك الاتجاه” محذرة من أن واشنطن على استعداد لقطع التجارة مع الدول التي تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.



ودعت فرنسا من جهتها إلى تشديد العقوبات على بيونغ يانغ.



وفي المقابل أعلنت روسيا خلال الاجتماع الطارئ رفضها المقترح الفرنسي – الأمريكي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ مؤكدة أن الخيار العسكري ضد النظام الكوري الشمالي “ليس مقبولا”.



وقال مساعد السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف “يجب على الجميع أن يقروا بأن العقوبات لن تحل المشكلة” مضيفا أن “أي محاولة لتبرير حل عسكري هي غير مقبولة”.



وعبرت الصين من جانبها عن رفضها الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية مؤكدة أن توجيه ضربة عسكرية إلى بيونغ يانغ “لا يجب أن يكون خيارا” يتم بحثه.



وقال السفير الصيني في الأمم المتحدة ليو جيي إن “الصين لطالما عارضت بشدة الفوضى والنزاع في شبه الجزيرة الكورية. من هذا المنطلق فإن ردا عسكريا لا يجب أن يكون خيارا”.



وكانت كوريا الشمالية أعلنت أمس الأول /الثلاثاء/ أنها أجرت للمرة الأولى تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ عابر للقارات.

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